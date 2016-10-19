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Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y

Коллекция Debba предлагает полный ассортимент керамических изделий и мебели, где каждый сможет найти подходящее решение. Линейка включает раковины различных размеров, решение с мебельным модулем и интегрированной раковиной, напольные и подвесные унитазы с сиденьем и крышкой. Биде также предлагается в напольной и подвесной версиях.

В комплект не входит: