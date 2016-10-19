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METAL-SAN.RU
Интернет-магазин сантехники
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10 619 руб.
Roca Victoria 32782100Y (60 см)
10 619 руб.
Roca Victoria 32782100Y (60 см)
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Каталог  /  Унитазы  /  Напольные унитазы  /  Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700YЧаша напольного унитаза Roca Debba 34299700YЧаша напольного унитаза Roca Debba 34299700YЧаша напольного унитаза Roca Debba 34299700YЧаша напольного унитаза Roca Debba 34299700YЧаша напольного унитаза Roca Debba 34299700YЧаша напольного унитаза Roca Debba 34299700YЧаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y

Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y

5200 р.6490 р.
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Доставка по г. Москва:
в пределах МКАД - 600р
далее + 40 руб/км

Доставка в любой регион РФ транспортными компаниями
Код товара: 34299700Y
Бренд: Roca
Страна: Испания
Вся коллекция: Debba
Время доставки: 1-2 дня
Материалсанфарфор
Ширина, мм355
Глубина, мм655
Цветбелый
Безободковыйнет
Сиденье в комплектекомплектуется дополнительно
Антигрязевое покрытиенет
Формапрямоугольная
Угловая конструкциянет
Направление выпускагоризонтальное
Режим смыва водыдвухрежимный
Стилистика дизайнасовременная
Дополнительные функциинет
Показать все параметры

Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y

Коллекция Debba предлагает полный ассортимент керамических изделий и мебели, где каждый сможет найти подходящее решение. Линейка включает раковины различных размеров, решение с мебельным модулем и интегрированной раковиной, напольные и подвесные унитазы с сиденьем и крышкой. Биде также предлагается в напольной и подвесной версиях.

В комплект не входит:

  • сиденье с крышкой
  • бачок

Дополнительная комплектация: (выбрано 0) Сбросить выбранное

Итого: 5200 р. В корзину
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Интернет-магазин сантехники и мебели
Тел: +7 (495) 920-65-66, Россия, 141011, Московская обл., г. Мытищи,
ул. Коммунистическая, д. 25 «Г», Павильон Т-8

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