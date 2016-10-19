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Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
5200 р.В корзину
6490 р.
Доставка по г. Москва:
в пределах МКАД - 600р
далее + 40 руб/км
Доставка в любой регион РФ транспортными компаниями
в пределах МКАД - 600р
далее + 40 руб/км
Доставка в любой регион РФ транспортными компаниями
|Код товара:
|34299700Y
|Бренд:
|Roca
|Страна:
|Испания
|Вся коллекция:
|Debba
|Время доставки:
|1-2 дня
|Материал
|санфарфор
|Ширина, мм
|355
|Глубина, мм
|655
|Цвет
|белый
|Безободковый
|нет
|Сиденье в комплекте
|комплектуется дополнительно
|Антигрязевое покрытие
|нет
|Форма
|прямоугольная
|Угловая конструкция
|нет
|Направление выпуска
|горизонтальное
|Режим смыва воды
|двухрежимный
|Стилистика дизайна
|современная
|Дополнительные функции
|нет
Чаша напольного унитаза Roca Debba 34299700Y
Коллекция Debba предлагает полный ассортимент керамических изделий и мебели, где каждый сможет найти подходящее решение. Линейка включает раковины различных размеров, решение с мебельным модулем и интегрированной раковиной, напольные и подвесные унитазы с сиденьем и крышкой. Биде также предлагается в напольной и подвесной версиях.
В комплект не входит:
- сиденье с крышкой
- бачок
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Итого: 5200 р. В корзину
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