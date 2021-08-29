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METAL-SAN.RU
Интернет-магазин сантехники
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10 619 руб.
Roca Victoria 32782100Y (60 см)
10 619 руб.
Roca Victoria 32782100Y (60 см)
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Найдено 408 товар(а/ов)
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Категория: Подвесные унитазы
Чаша подвесного унитаза Geberit Selnova Rimfree 500.265.01.1 (безободковая)
ШвейцарияШвейцария
Габариты (шг): 355x530
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Цена: 6500 р. 9000 р.
Чаша подвесного унитаза Cielo Enjoy Rimless EJVSKR TL безободковая, компакт (Talco)
ИталияИталия
Габариты (шг): 350x530
Материал: санфарфор
Цвет: белый матовый
Безободковый: да
Цена: 64342 р. 86433 р.
Чаша подвесного унитаза Cielo Enjoy Rimless EJVSK TL безободкова (Talco)
ИталияИталия
Габариты (шг): 350x530
Материал: санфарфор
Цвет: белый матовый
Безободковый: да
Цена: 62222 р. 83571 р.
Чаша подвесного унитаза Cielo Enjoy EJVS
ИталияИталия
Габариты (шг): 350x530
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: нет
Цена: 28228 р. 31800 р.
Чаша подвесного унитаза Villeroy & Boch Memento 2.0 4633 R0 S5 (4633R0S5) Ebony CeramicPlusВидео Чаша подвесного унитаза Villeroy & Boch Memento 2.0 4633 R0 S5 (4633R0S5) Ebony CeramicPlus
ГерманияГермания
Габариты (шг): 375x560
Материал: санфарфор
Цвет: черный матовый
Безободковый: да
Цена: 95500 р. 112000 р.
Унитаз подвесной Duravit D-Neo Rimless 45870900A1 безободковый, компакт (чаша 2587090000 с сиденьем SoftClose 0021690000)
ГерманияГермания
Габариты (шг): 370x480
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Цена: 45893 р. 58618 р.
Унитаз подвесной безободковый Berges FLOE S Rimless 082134 (сиденье микролифт)
ГерманияГермания
Габариты (шг): 340x510
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Цена: 17990 р. 18990 р.
Унитаз подвесной безободковый Berges ALBIT S Rimless 082147 (сиденье микролифт)Видео Унитаз подвесной безободковый Berges ALBIT S Rimless 082147 (сиденье микролифт)
ГерманияГермания
Габариты (шг): 360x520
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Цена: 11390 р. 13290 р.
Унитаз подвесной безободковый Berges ALBIT S Rimless 082146 (сиденье микролифт)Видео Унитаз подвесной безободковый Berges ALBIT S Rimless 082146 (сиденье микролифт)
ГерманияГермания
Габариты (шг): 360x520
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Цена: 10990 р. 12990 р.
Унитаз подвесной безободковый Berges EGO Rimless 082111 (сиденье микролифт)
ГерманияГермания
Габариты (шг): 370x490
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Цена: 18990 р. 21990 р.
Унитаз подвесной безободковый Berges EGO XL Rimless 082124 (сиденье микролифт)
ГерманияГермания
Габариты (шг): 360x540
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Цена: 19990 р. 21990 р.
Унитаз подвесной безободковый Berges EGO Rimless 082122 (сиденье микролифт)
ГерманияГермания
Габариты (шг): 370x490
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Цена: 18990 р. 21990 р.
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Подвесные унитазы по доступной цене

Подвесной унитаз представляет собой эстетичную и компактную конструкцию, все коммуникации которой скрыты от постороннего взгляда в стене или специальной нише. Инсталляция устанавливается в любом месте санузла, что позволяет воплотить в интерьере комнаты любые дизайнерские задумки. Интернет-магазин metal-san.ru предлагает своим клиентам широкий выбор подвесных унитазов по доступным ценам.

Подвесной унитаз Roca

подвесные унитазы

Унитазы подвесного типа от Roca – это простые и удобные в обслуживании сантехнические изделия. Преимуществами конструкций испанского бренда являются авангардный дизайн, непревзойденное качество и надежность.

Подвесной унитаз Рока

Унитаз от Рока идеально впишется в любой интерьер санузла. Благодаря компактным размерам изделие подходит для установки в небольших туалетных комнатах.

Подвесной унитаз Лауфен

В нашем каталоге представлены подвесные унитазы Laufen с чашами разных форм:

  • квадратной;
  • овальной;
  • D-образной;
  • угловатой.

Укороченный подвесной унитаз

Наши консультанты помогут вам подобрать укороченную модель унитаза с учетом всех ваших пожеланий. В нашем каталоге представлены укороченные модели таких известных брендов, как Roca и Laufen. 

Безободковый подвесной унитаз

Согласно отзывам, подвесные безободковые унитазы более гигиеничны. Под ободком в классических моделях унитазов скапливаются бактерии и загрязнения, которые сложно удалить туалетным ершиком. Безободковая конструкция полностью решает эту проблему, а специальный рассекатель распределяет воду при смыве так, чтобы исключить ее разбрызгивание.

Круглый подвесной унитаз

Короткие подвесные унитазы с круглой чашей – это компактные конструкции, которые практически не занимают места в санузле. У нас вы найдете подходящую по характеристикам конструкцию из санфарфора по приемлемой цене.

Купить подвесной унитаз

подвесные унитазы

Чтобы приобрести подвесной унитаз, выберите понравившуюся модель и заполните специальную форму. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей по заказу.

Цена на подвесной унитаз

Увидеть фото и цены на подвесные унитазы вы можете в нашем каталоге в разделе «Унитазы». У нас представлены конструкции скрытого монтажа по цене от 3 136 рублей.

Купить подвесной унитаз в интернет-магазине

Для заказа подвесного унитаза в интернет-магазине metal-san.ru звоните нам по номеру 8 (495) 920-65-55. Мы доставляем товары во все регионы России.

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