Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Материал: санфарфор
Цвет: белый матовый
Безободковый: да
Материал: санфарфор
Цвет: белый матовый
Безободковый: да
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: нет
Материал: санфарфор
Цвет: черный матовый
Безободковый: да
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Материал: санфарфор
Цвет: белый
Безободковый: да
Подвесные унитазы по доступной цене
Подвесной унитаз представляет собой эстетичную и компактную конструкцию, все коммуникации которой скрыты от постороннего взгляда в стене или специальной нише. Инсталляция устанавливается в любом месте санузла, что позволяет воплотить в интерьере комнаты любые дизайнерские задумки. Интернет-магазин metal-san.ru предлагает своим клиентам широкий выбор подвесных унитазов по доступным ценам.
Подвесной унитаз Roca
Унитазы подвесного типа от Roca – это простые и удобные в обслуживании сантехнические изделия. Преимуществами конструкций испанского бренда являются авангардный дизайн, непревзойденное качество и надежность.
Подвесной унитаз Рока
Унитаз от Рока идеально впишется в любой интерьер санузла. Благодаря компактным размерам изделие подходит для установки в небольших туалетных комнатах.
Подвесной унитаз Лауфен
В нашем каталоге представлены подвесные унитазы Laufen с чашами разных форм:
- квадратной;
- овальной;
- D-образной;
- угловатой.
Укороченный подвесной унитаз
Наши консультанты помогут вам подобрать укороченную модель унитаза с учетом всех ваших пожеланий. В нашем каталоге представлены укороченные модели таких известных брендов, как Roca и Laufen.
Безободковый подвесной унитаз
Согласно отзывам, подвесные безободковые унитазы более гигиеничны. Под ободком в классических моделях унитазов скапливаются бактерии и загрязнения, которые сложно удалить туалетным ершиком. Безободковая конструкция полностью решает эту проблему, а специальный рассекатель распределяет воду при смыве так, чтобы исключить ее разбрызгивание.
Круглый подвесной унитаз
Короткие подвесные унитазы с круглой чашей – это компактные конструкции, которые практически не занимают места в санузле. У нас вы найдете подходящую по характеристикам конструкцию из санфарфора по приемлемой цене.
Купить подвесной унитаз
Чтобы приобрести подвесной унитаз, выберите понравившуюся модель и заполните специальную форму. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей по заказу.
Цена на подвесной унитаз
Увидеть фото и цены на подвесные унитазы вы можете в нашем каталоге в разделе «Унитазы». У нас представлены конструкции скрытого монтажа по цене от 3 136 рублей.
Купить подвесной унитаз в интернет-магазине
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