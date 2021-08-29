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METAL-SAN.RU
Интернет-магазин сантехники
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10 619 руб.
Roca Victoria 32782100Y (60 см)
10 619 руб.
Roca Victoria 32782100Y (60 см)
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Каталог  /  Инсталляции скрытого монтажа  /  Смывные клавиши
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Найдено 773 товар(а/ов)
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Категория: Смывные клавиши
Накладная панель Grohe Arena Cosmopolitan S 37624GN0 (холодный рассвет, матовый)
ГерманияГермания
Код товара: 37624GN0

Материал: пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 25245 р. 28200 р.
Накладная панель Grohe Arena Cosmopolitan 38844SH0 (альпин-белый)
ГерманияГермания
Код товара: 38844SH0

Материал: пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 8450 р. 10520 р.
Смывная клавиша TOTO Neorest MB177EM#S (шлифованный алюминий)
ЯпонияЯпония
Код товара: MB175M#SS

Материал: металл/пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 33300 р. 37000 р.
Смывная клавиша TOTO Neorest MB175M#SS (нержавеющая сталь)
ЯпонияЯпония
Код товара: MB175M#SS

Материал: металл/пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 31500 р. 35000 р.
Смывная клавиша Laufen LIS 9566.1 (8.9566.1.007.000.1, хром матовый)
ШвейцарияШвейцария
Код товара: 8956610070001

Материал: пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 6570 р. 7290 р.
Смывная клавиша Laufen LIS 9566.1 (8.9566.1.716.000.1, черная матовая)
ШвейцарияШвейцария
Код товара: 8956617160001

Материал: пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 6570 р. 7290 р.
Панель смыва TECE TECEnow 9240418 (никель металлик)
ГерманияГермания
Код товара: 9240418

Материал: пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 11250 р.
Пластиковая панель смыва TECE TECEloop 2.0 9240938 (графит металлик)
ГерманияГермания
Код товара: 9240938

Материал: пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 11250 р.
Панель смыва TECE TECEsolid 9240438 (графит, текстура линии)
ГерманияГермания
Код товара: 9240438

Материал: металл/пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 29700 р.
Панель смыва TECE TECEsolid 9240437 (никель, текстура линии)
ГерманияГермания
Код товара: 9240437

Материал: металл/пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 29700 р.
Панель смыва TECE TECEsolid 9240436 (латунь, текстура ромбы)
ГерманияГермания
Код товара: 9240436

Материал: металл/пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 29700 р.
Панель смыва TECE TECEsolid 9240435 (бронза, текстура ромбы)
ГерманияГермания
Код товара: 9240435

Материал: металл/пластик
Монтаж: стандартный
Цена: 29700 р.
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Смывные клавиши

Клавиши, накладные панели и кнопки смыва – единственная видимая часть бачка скрытого типа установки. Эргономичные и аккуратные приспособления придают оригинальность интерьеру санузла. В каталоге интернет-магазина сантехники METAL-SAN.RU вы найдете подходящий вариант. Мы предлагаем к покупке продукцию известных производителей по низким ценам:

  • AlcaPlast;
  • Grohe;
  • Geberit;
  • Roca;
  • Laufen;
  • Villeroy&Boch;
  • Viega;
  • Ideal Standard.

На чем остановить выбор

Установка смывных кнопок или панелей сохраняет свободное пространство помещения и вносит определенный акцент в дизайн ванной комнаты. В интернет-магазине METAL-SAN.RU представлен широкий выбор смывных клавиш и панелей, различных по форме, материалу изготовления, цвету, режиму смыва и способу управления. При установке следует учитывать и предназначение изделия: для унитаза или писсуара.

Смывные клавиши для инсталляции изготавливаются из износостойких материалов, которые просты и удобны в уходе. Вы можете выбрать изделие из пластика, акрилового стекла, металла или комбинации материалов. Даже при частом механическом воздействии или влажной уборке вид изделия и эксплуатационные характеристики сохранятся.

Расход воды определяется выбранным режимом смыва в системе инсталляции:

  • двухобъемный смыв;
  • система «стоп-смыв»;
  • бесконтактный смыв.

Инсталляции с двойным сливом имеют два режима работы: экономный и стандартный. Для экономного режима используется меньший объем воды – до 4 литров. При стандартном режиме затраты воды достигают 6-8 литров.

Система «стоп-смыв» позволяет самостоятельно регулировать объем спущенной воды. Однократное нажатие на кнопку запускает механизм, повторное – останавливает его работу.

Бесконтактный смыв – наиболее гигиеничный вариант, при котором механизм запускается приближением руки к инфракрасному датчику. В некоторых системах смыва дополнительно присутствует функция антизапах, которая предполагает установку угольного фильтра или таблетки с освежителем в бачке.

Покупка смывных клавиш

Интернет-магазин METAL-SAN.RU предлагает купить смывные клавиши или панели по доступной цене с доставкой на дом. Позвоните по номеру 8(495)920-65-55 или оформите заявку на сайте компании. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки и уточним детали заказа.

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