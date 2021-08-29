Дополнительные функции нет антивандальное крепление монтаж вровень с поверхностью с подсветкой со встроенной системой удаления запаха с системой дезинфекции

Клавиши, накладные панели и кнопки смыва – единственная видимая часть бачка скрытого типа установки. Эргономичные и аккуратные приспособления придают оригинальность интерьеру санузла. В каталоге интернет-магазина сантехники METAL-SAN.RU вы найдете подходящий вариант. Мы предлагаем к покупке продукцию известных производителей по низким ценам:

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На чем остановить выбор

Установка смывных кнопок или панелей сохраняет свободное пространство помещения и вносит определенный акцент в дизайн ванной комнаты. В интернет-магазине METAL-SAN.RU представлен широкий выбор смывных клавиш и панелей, различных по форме, материалу изготовления, цвету, режиму смыва и способу управления. При установке следует учитывать и предназначение изделия: для унитаза или писсуара.

Смывные клавиши для инсталляции изготавливаются из износостойких материалов, которые просты и удобны в уходе. Вы можете выбрать изделие из пластика, акрилового стекла, металла или комбинации материалов. Даже при частом механическом воздействии или влажной уборке вид изделия и эксплуатационные характеристики сохранятся.

Расход воды определяется выбранным режимом смыва в системе инсталляции:

двухобъемный смыв;

система «стоп-смыв»;

бесконтактный смыв.

Инсталляции с двойным сливом имеют два режима работы: экономный и стандартный. Для экономного режима используется меньший объем воды – до 4 литров. При стандартном режиме затраты воды достигают 6-8 литров.

Система «стоп-смыв» позволяет самостоятельно регулировать объем спущенной воды. Однократное нажатие на кнопку запускает механизм, повторное – останавливает его работу.

Бесконтактный смыв – наиболее гигиеничный вариант, при котором механизм запускается приближением руки к инфракрасному датчику. В некоторых системах смыва дополнительно присутствует функция антизапах, которая предполагает установку угольного фильтра или таблетки с освежителем в бачке.

Покупка смывных клавиш

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