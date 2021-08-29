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METAL-SAN.RU
Интернет-магазин сантехники
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10 619 руб.
Roca Victoria 32782100Y (60 см)
10 619 руб.
Roca Victoria 32782100Y (60 см)
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Категория: Поддоны

Поддоны

 

Душевой поддон представляет собой сантехническое устройство для отвода воды из душа в канализацию. Конструкция состоит из самого поддона, передней панели или ножек и сифона.

В интернет-магазине metal-san.ru вы можете приобрести поддоны для душа любой желаемой формы:

  • полукруглой;
  • квадратной;
  • прямоугольной;
  • асимметричной;
  • пятиугольной.

Kolpa san Step Zero

Поддон для душа

Наши консультанты помогут вам подобрать душевой поддон для ванной комнаты любого размера и планировки. Угловые модели занимают гораздо меньше места, чем пристенные, поэтому отлично подходят для небольших помещений. Обладателей просторных санузлов непременно порадуют оригинальные асимметричные и пятиугольные конструкции.

Душевой поддон 900х900

Глубокий поддон для душа 90х90 см станет отличной альтернативой ванне. В нашем каталоге представлены квадратные изделия глубиной 41 и 48 см.

При выборе поддона важную роль играет материал, из которого он изготовлен. Мы предлагаем нашим клиентам только надежное оборудование из:

  • акрила;
  • литого мрамора;
  • керамики.

Душевая кабина с поддоном – это идеальный вариант для небольших ванных комнат. В нашем каталоге вы найдете следующие модели поддонов:

  • низкие (до 4 см);
  • средние (от 4 до 15 см);
  • высокие (свыше 15 см).

Акриловый душевой поддон

Если вы мечтаете о привлекательном, надежном и недорогом поддоне, то обратите свое внимание на изделия из акрила. Такие конструкции имеют низкую теплопроводность, просты в уходе и прослужат вам не менее 10 лет.

Керамический душевой поддон55451238_2

Поддоны из керамики выглядят эстетично и дорого. Благодаря внушительному весу изделия душевой уголок с керамическим поддоном будет гораздо устойчивей, однако для его установки потребуется идеально ровная поверхность.

Приобрести понравившийся поддон для душа вы можете, позвонив нам по номеру, который указан в разделе «Контакты».

Если вы хотите купить поддон для душа по разумной цене, мы подберем для вас подходящую по параметрам и характеристикам модель в рамках установленного бюджета.

Цена на душевой поддон

Среди широкого разнообразия поддонов для душа в интернет-магазине metal-san.ru каждый сможет выбрать модель по вкусу. Оставляйте свой заказ в специальной форме на сайте, и уже через несколько дней вы сможете оборудовать свой душевой уголок качественным и недорогим поддоном.

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